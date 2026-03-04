EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Internet:
|-
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2285556 04.03.2026 CET/CEST