Der Ausblick von Redcare Pharmacy belastet die Aktie heute. Die Online-Apotheke hat gestern spätabends die Ziele für 2026 veröffentlicht und damit die Erwartungshürde deutlich gesenkt. Das Unternehmen stellt nur noch 13 bis 15 % Umsatzwachstum in Aussicht, dazu 8 bis 10 % Non-Rx-Wachstum, Rx-Umsätze (Rx=Verschreibungspflichtige Medikamente) in Deutschland von mehr als 670 Mio. € und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 %.Die heute gemeldeten 2025er-Zahlen sind zwar solide, sie lösen das Problem aber nicht. Der Konzernumsatz stieg 2025 um 24 % auf 2,9 Mrd. €, das bereinigte EBITDA um 72 % auf 57,4 Mio. € und die bereinigte EBITDA-Marge auf 2,0 % nach 1,4 % im Vorjahr. Das operative Ergebnis lag leicht unter dem von Bloomberg erfassten Konsens, und auch die 2026er-Ziele liegen unter dieser Durchschnittsprognose.Mit einem Kursrutsch bis auf 52,30 € notiert die Aktie heute Morgen so niedrig wie zuletzt vor drei Jahren.Kursrelevant ist vor allem die Kombination aus Wachstumsabbremsung und Margenpfad. In Analystenkommentaren wird betont, dass die Ziele in "jeglicher Hinsicht" unter den Erwartungen liegen, und dass schwächere Non-Rx-Trends in Deutschland die Wettbewerbsfrage erneut auf den Tisch bringen.Der Markt preist heute ein, dass Redcare 2026 mehr liefern muss als "mindestens 2,5 %" Marge bei deutlich geringerem Wachstum. Kurstreiber nach oben wird erst eine Guidance, die beim Non-Rx wieder Vertrauen schafft und die Marge sichtbar über das Mindestniveau hebt. Ohne diese Signale bleibt das Erholungspotenzial abgesehen von einer möglichen technischen Gegenbewegung niedrig.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.