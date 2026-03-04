Die Redcare Pharmacy-Aktie bricht am Mittwochmorgen um -15% auf Kurse um die 50 € ein. Sind die Zahlen oder der Ausblick des Unternehmens wirklich so katastrophal, dass Anleger die Flucht ergreifen müssen? Oder könnte man hier jetzt vielleicht ein Schnäppchen machen? Starkes Wachstum 2025 Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum erzielt. Wie das Unternehmen am Mittwochmorgen mitteilt, kletterte der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
