Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat mit ihren Zahlen und dem Ausblick für Ernüchterung an der Börse gesorgt. Operativ lief das Geschäft 2025 zwar besser, als im Jahr zuvor, doch die Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Noch schwerer wog für Investoren der Ausblick: Für 2026 stellt das Management ein deutlich langsameres Wachstum in Aussicht und senkte zudem das mittelfristige Margenziel.Die Aktie reagierte prompt. Bis zum Mittag rutschte der MDAX-Titel zeitweise fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär