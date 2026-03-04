© Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press WireRedcare Pharmacy enttäuscht die Erwartungen für 2026 mit einer vorsichtigen Prognose. Das Unternehmen rechnet mit niedrigeren Margen und schwächerem Wachstum bei den Non-Rx-Umsätzen. Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy hat für das Jahr 2026 enttäuschende Aussichten veröffentlicht, die deutlich unter den Marktprognosen liegen. Nach einem kräftigen Umsatzwachstum in 2025 schwächte sich die Rentabilität des Unternehmens in den letzten Monaten deutlich ab, was die Ziele für das kommende Jahr drückte. Die Redcare-Aktie erlebt am Mittwoch einen rabenschwarzen Tag, verliert fast 20 Prozent und fällt auf den niedrigsten Stand seit mehr als 3 Jahren. Im vierten Quartal 2025 stieg der …Den vollständigen Artikel lesen
