Redcare hat Q4-Zahlen präsentiert, die die Erwartungen nicht ganz erfüllen und die Aktie stürzt ab. Die EBITDA-Marge lag unter dem Konsens, jedoch bleibt der langfristige Ausblick auf die Margenentwicklung positiv. Ein Blick auf die Chancen und Risiken. Redcare hat heute die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang Januar erste Umsatzdaten bekanntgegeben wurden. Die EBITDA-Marge von 1,6 Prozent übertraf den Vorjahreswert von -0,7 Prozent, blieb jedoch 50 Basispunkte hinter den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de