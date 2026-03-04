Der Halbleiter-Gigant Nvidia sieht sich derzeit mit einer komplexen Gemengelage aus geopolitischen Spannungen und zukunftsweisenden Technologie-Events konfrontiert. Infolge der jüngsten Eskalation im Nahen Osten hat das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch reagiert und die vorübergehende Schließung seiner Büros in Dubai angekündigt. Während die betroffenen Mitarbeiter ins Homeoffice wechseln, richtet sich die Aufmerksamkeit der Finanzwelt bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
