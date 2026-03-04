Die Prognose von Adidas für das laufende Jahr hat Anleger kalt erwischt. Der Sportartikelhersteller stellte einen deutlich niedrigeren Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. An der Börse reagierten Investoren sofort - die Aktie rutschte zeitweise kräftig ab.Börse reagiert empfindlich auf schwächeren Ausblick Die Adidas-Aktie fiel im frühen Handel zeitweise um fast acht Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit rund drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de