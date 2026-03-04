In einem aktuellen Konsultationspapier geht es um die Frage, welche Voraussetzungen für einen systemdienlichen Betrieb von Anlagen erfüllt werden müssen und ab wann sich dies auf die Netznutzungs- und Netzanschlussentgelte auswirkt. Ab 1. Januar 2027 soll die neue Verordnung für die Systementgelte gelten, doch zunächst befindet sich alles noch in der Konsultation. Es war bisher nicht so oft der Fall, dass die österreichische und deutsche Photovoltaik- und Speicherbranche ein Thema zur gleichen Zeit beschäftigte. Bei Netzentgelten ist es aber nun so. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...