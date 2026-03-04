DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im Februar stärker in Schwung

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Februar stärker als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich auf 53,5 von 52,4 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Februar ein Wert von 53,4 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Februar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,2 von 52,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der Composite PMI deutet darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum im Startquartal des Jahres 2026 sein Niveau vom Vorquartal von 0,3 Prozent halten könnte. Positiv ist zudem, dass sowohl der Service- als auch der lange Zeit bremsend wirkende Industriesektor derzeit expandieren und sich die Auftragslage sektorübergreifend verbessert hat", kommentiert Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Daten.

March 04, 2026

