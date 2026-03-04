Adidas will bis 2028 bei Umsatz und Gewinn weiter zulegen, plant Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe und steigende Dividenden - dennoch rutscht die Aktie am Mittwoch empfindlich ab. Das sind die Gründe. Björn Gulden hat den Sportartikelkonzern Adidas wieder auf Kurs gebracht - dachte man. Doch schon seit einigen Monaten fällt der Kurs stetig - und die Zahlen, die Gulden heute für 2025 und als Ausblick auf 2026 vorlegte, machen es nicht besser. Im Gegenteil: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE