Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Februar im Schnitt eine positive Performance von 1,27 Prozent erzielt. Die beste Performance erzielten im zweiten Monat des Jahres 2026 Schweizer Aktien. Konkret betrug die Performance in der Kategorie «Aktien Schweiz» laut dem am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto 5,68 Prozent. Darauf folgt die Kategorie «Rohstoffe», deren Performance im Februar auf 3,15 Prozent beziffert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab