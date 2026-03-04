In Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen Energiequelle und Ingrid Batterie-Energiespeichersysteme mit 200 MW Leistung in Deutschland ans Netz bringen. Die meisten Projekte sollen noch in diesem Jahr baureif sein. Ingrid, ein Anbieter für Flexibilität und Netztechnologie aus Skandinavien, und die Energiequelle GmbH, internationaler Projektentwickler für erneuerbare Energien, haben eine Kooperation geschlossen. Gemeinsam planen sie, netzgebundene Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver