Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI
Xetra
04.03.26 | 12:04
83,66 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
04.03.2026 10:51 Uhr
337 Leser
Beiersdorf Aktie unter Druck: Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?

Die Beiersdorf Aktie gerät nach einem verhaltenen Ausblick kräftig unter Druck. Der Konsumgüterkonzern aus Hamburg erwartet für 2026 kaum noch Wachstum - nachdem sich das Geschäft bereits 2025 deutlich verlangsamt hat.

Vor allem die Kernmarke Nivea kämpft mit einem schwächeren Kosmetikmarkt. Anleger stellen sich daher die Frage: Ist die aktuelle Schwäche eine Gelegenheit, um Aktien zu kaufen, oder droht weiterer Gegenwind?

