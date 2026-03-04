Beiersdorf meldete für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,4 % im Jahresvergleich und ein bereinigtes EBIT von 1,38 Mrd. EUR, beides im Einklang mit den Konsensschätzungen, bei einer Marge von 14,0 % (+10 Basispunkte im Jahresvergleich). Das organische Wachstum beschleunigte sich im vierten Quartal auf 3,9 % im Jahresvergleich (gegenüber 1,7 % im dritten Quartal), angetrieben durch Produkteinführungen von NIVEA und eine Neupositionierung in China; auch die Bereiche Healthcare und Derma zeigten eine gute Leistung. Das Management gab eine vorsichtige Prognose für 2026 ab, angesichts einer schwachen Verbraucherstimmung: organischer Umsatz flach bis leicht steigend und eine bereinigte EBIT-Marge leicht unter dem Niveau von 2025. Die Erwartungen sind ähnlich für Consumer und tesa. Beiersdorf konzentriert sich auf Innovation und Marketing, um NIVEA (56 % des Umsatzes 2025) wiederzubeleben. Sichtbare Fortschritte sollten das Vertrauen der Investoren stärken. Wir bestätigen das Rating KAUFEN, senken jedoch das Kursziel auf 125,00 EUR (von 136,00 EUR) aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit, die die Erholung verzögert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beiersdorf-ag





© 2026 mwb research