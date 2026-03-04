Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der sprunghafte Anstieg der Ölpreise führen einmal mehr vor Augen, wie verwundbar eine stark importabhängige Energieversorgung ist. Für Deutschland und seine europäischen Partner wächst damit der Druck, die Energieerzeugung stärker auf heimische Quellen zu stützen. Auch wenn erneuerbare Energien politisch zuletzt nicht in jedem Punkt priorisiert wurden, dürfte der strukturelle Trend zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Importen mittelfristig an Dynamik gewinnen.

Von dieser Entwicklung kann auch die Daldrup & Söhne AG profitieren. Das Unternehmen zählt zu den erfahrensten Spezialisten für Tiefbohrungen im Bereich der Geothermie. Sollte die Nutzung von Erdwärme zur Energie- und Wärmeversorgung weiter ausgebaut werden - wofür angesichts steigender geopolitischer Risiken vieles spricht -, dürfte die Nachfrage nach entsprechenden Bohrdienstleistungen steigen.

Bereits im vergangenen Jahr konnte Daldrup & Söhne zwei größere Geothermieaufträge akquirieren. Diese Projekte sollten sich im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus positiv in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung niederschlagen. Damit ist eine solide operative Basis gelegt.

Nach einer kräftigen Kursrally hatte die Aktie zwischenzeitlich ein überkauftes Niveau erreicht. Die anschließende Konsolidierung hat die Bewertung jedoch wieder etwas entspannter erscheinen lassen. An den grundlegenden Perspektiven hat sich derweil nichts geändert. Im Gegenteil: Mit dem Abschluss der kommunalen Wärmeplanung in zahlreichen Städten im laufenden Jahr steigt die Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Projekte. Gleichzeitig hat die jüngste Ölpreisdynamik die strategische Bedeutung einer heimischen, möglichst autarken Energieversorgung weiter erhöht.

Vor diesem Hintergrund könnte sich die jüngste Kursberuhigung als günstige Gelegenheit für einen erneuten Blick auf den Titel erweisen.

