Die Aktie von PayPal geriet nach den letzten Geschäftszahlen massiv unter Druck. Diverse Details in den Zahlen waren offenbar so besorgniserregend, dass der CEO gleich ausgetauscht wurde. Doch ist das robuste Kerngeschäft wirklich in Gefahr? Kurssturz nach enttäuschenden Quartalszahlen Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 3. Februar 2026 brach der Aktienkurs von PayPal im Tagesverlauf um zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de