DJ Siemens baut für 200 Mio EUR "intelligente" Fabrik in Amberg

DOW JONES--Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.

Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Außerdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.

March 04, 2026 04:41 ET (09:41 GMT)

