FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 1910 (2040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1250 (1080) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 450 (495) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1030 (1250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 11500 (10650) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1870 (1790) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS REACH PRICE TARGET TO 175 (182) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WILMINGTON TARGET TO 420 (465) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 1400 (975) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 680 (880) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 540 (495) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2050 (2060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1225 (1385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 915 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7300 (5800) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (6250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News