Dieneue Lösung basiert auf der sicheren Technologie von Thales für das eSIM-Konnektivitätsmanagement und gewährleistet eine schnelle Verbindung zu lokalen Netzwerken weltweit, wodurch ein reibungsloses und intuitives eSIM-Erlebnis geboten wird.

Für Reisende bedeutet dies eine einfache eSIM-Installation für die Nutzung an über 200 Reisezielen, wodurch die globale Konnektivität so zugänglich wird wie die Buchung eines Fluges oder Hotels.

Internationale Reisende nutzen zunehmend eSIMs für Reisen, um hohe Roaming-Gebühren, die mühsame Suche nach einer lokalen SIM-Karte oder die Abhängigkeit von WLAN-Hotspots zu vermeiden. Obwohl dies die Konnektivität für Millionen von Menschen verbessert hat, bleibt der Prozess im Reisebereich umständlich und erfordert nach wie vor eine manuelle Konfiguration für jede Reise. Durch die Integration der eSIM-Funktionen von Thales in seine globale Plattform verbessert Airalo, die weltweit größte Reise-eSIM-Plattform seine technische Architektur weiter, um seinen über 20 Millionen Nutzern ein besseres Reiseerlebnis zu bieten.

Durch den Einsatz der fortschrittlichen eSIM-Lösungen von Thales optimiert Airalo den Zugang von Reisenden zu globalen Daten weiter. Diese Partnerschaft verbessert die zugrunde liegende Technologie der Airalo-App und bietet Nutzern einen unmittelbareren Zugang zu hochwertigen lokalen Netzwerken sowie eine intuitivere Benutzererfahrung, sodass sie mühelos überall auf Reisen in Verbindung bleiben können. Die Abdeckung ist in mehr als 200 Destinationen verfügbar, sei es für ein einzelnes Land, eine Region oder weltweit. In nur wenigen Minuten können Reisende einen Datentarif auswählen, der ihren Anforderungen entspricht, und ihre eSIM online aktivieren. So profitieren sie von sofortiger Konnektivität, ohne die SIM-Karte wechseln oder auf WLAN angewiesen zu sein.

Mit der neuen Thales Travel eSIM-Lösung können Airalo-Nutzer nun einen neuen Datentarif in der Airalo-App auswählen und sich automatisch mit dem besten lokalen Netzwerk für ihre nächsten Reisen verbinden.

"Es war schon immer unser Ziel, Reisenden weltweit einfache, erschwingliche und zuverlässige Konnektivität zu bieten. Durch die Partnerschaft mit Thales können unsere Nutzer überall ein wirklich nahtloses Reiseerlebnis genießen. Durch die Gewährleistung sicherer, hochwertiger Verbindungen mit weniger manuellen Schritten reduziert die Lösung Reibungsverluste für die Nutzer und fördert eine stärkere Loyalität gegenüber dem Dienst", erklärte Peter Nussbaumer, VP of Networks bei Airalo

"Thales ist stolz darauf, Airalo mit seiner marktführenden und preisgekrönten1 Travel-eSIM-Technologie zu unterstützen, einer Innovation, die Sicherheit, Flexibilität und Einfachheit vereint und die Art und Weise neu definiert, wie Millionen von Menschen auf Reisen kommunizieren. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie fortschrittliche Konnektivität alltägliche Vorteile bieten und gleichzeitig die Zuverlässigkeit im digitalen Ökosystem stärken kann", fügte Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions bei Thales, hinzu.

1 Thales wurde von Kaleido in der Kategorie "Travel eSIM Enabler" als "High-Flyer" und von Juniper als "Gold Winner" der "Travel eSIM Solution of the Year" ausgezeichnet.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Airalo:

Airalo wurde im Jahr 2019 gegründet und ist die weltweit größte eSIM-Plattform für Reisen. Airalo genießt das Vertrauen von über 20 Millionen Reisenden und bietet eSIM-Pakete für mehr als 200 Reiseziele an, mit denen Nutzer sofort eine Verbindung zu Mobilfunknetzen weltweit herstellen können. Mit einem Remote-Team von über 300 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern hat sich Airalo zum Ziel gesetzt, die mobile Konnektivität unterwegs einfacher, erschwinglicher und für alle zugänglich zu machen.

