Eine Studie von Fraunhofer ISE und Öko-Institut zeigt, dass Wärmepumpen im Zentrum der kommunalen Wärmewende stehen. Größere Kommunen setzen auch stark auf Wärmenetze. In vielen Plänen fanden die Forscher:innen unrealistische Potenziale für Biomasse und sinkende Wärmebedarfe. Prozesswärme fehlt meist gänzlich. Mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) sind rund 11.000 Kommunen verpflichtet, bis spätestens Ende Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung vorzulegen. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
