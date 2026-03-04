© Foto: pexels.comDer französische Flugzeughersteller Dassault Aviation kann mit dicken Auftragsbüchern aufwarten. Jetzt hat das Rüstungsunternehmen seine Geschäftszahlen veröffentlicht.Der französiche Rüstungshersteller und Flugzeugbauer Dassault Aviation gab am Mittwoch bekannt, dass sein operativer Gewinn im Jahr 2025 auf 635 Millionen Euro gestiegen sei, gegenüber 519 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von 22 Prozent. Der Nettoumsatz von Dassault stieg um 19 Prozent auf 7,42 Milliarden Euro gegenüber 6,23 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie liegt bei 13,6 Euro. Es werden 2026 371 Millionen Euro Dividende an die Aktionäre ausgezahlt, das entspricht 4,78 Euro je Aktie. Das …Den vollständigen Artikel lesen
