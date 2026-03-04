Zürich - Der Euro hat einen Teil der jüngsten Verluste im Anschluss an den Ausbruch des Iran-Kriegs wieder aufgeholt. So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1637 von 1,1597 am frühen Morgen deutlich gestiegen. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro auf 0,9088 von 0,9064 angezogen, verblieb dabei aber unter der Marke von 0,91. Der US-Dollar zeigt sich gleichzeitig gegenüber dem Franken bei 0,7810 relativ stabil. Zuletzt hatte ein Angebot von US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
