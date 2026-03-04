© Foto: Richard Drew - APDie US-Arzneimittelbehörde rügt Novo Nordisk wegen irreführender Werbung. Während die Aktie in New York rund 3 Prozent verliert, greifen Investoren in Kopenhagen wieder zu.Die US-Arzneimittelbehörde FDA erhöht den Druck auf Novo Nordisk und nimmt erneut die Werbung für eines der wichtigsten Medikamente des Konzerns ins Visier. Die Behörde hat den dänischen Pharmariesen wegen eines Werbespots für sein Blockbuster-Diabetesmittel Ozempic abgemahnt und dem Unternehmen vorgeworfen, falsche und irreführende Aussagen über die Vorteile des Präparats gemacht zu haben. Die FDA-Rüge setzte die Aktie im US-Handel zunächst unter Druck, sodass sie rund 3 Prozent tiefer schloss. An der Heimatbörse in …Den vollständigen Artikel lesen
