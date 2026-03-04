LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown rechnet im laufenden Jahr auch wegen des Verkaufs von Immobilien erneut mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses. Das Ergebnis unter dem Strich stieg 2025 wegen einer kräftigen Aufwertung der Immobilien allerdings deutlich, während die Nettomieteinnahmen auf dem Vorjahresniveau verharrten, wie der MDax-Konzern am Mittwoch überraschend mitteilte. Das Unternehmen will erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Zudem kündigte Aroundtown an, den Anteil an der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) über einen Aktientausch bis auf knapp 90 Prozent erhöhen zu wollen.

Am Aktienmarkt kamen vor allem die Ziele für das laufende Jahr des Unternehmens schlecht an. Die Aktie verlor zuletzt gut drei Prozent. Nach Einschätzung von Analystin Stephanie Dossmann vom Investmenthaus Jefferies liegt der Ausblick des Immobilienunternehmens unter den Erwartungen. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein. Die Papiere von Grand City Properties legten um rund 1,3 Prozent zu.

Im laufenden Jahr dürfte die für Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 auf 250 bis 280 Millionen Euro zurückgehen, teilte der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter mit. Im vergangenen Jahr sank dieses operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um neun Prozent auf 288 Millionen Euro.

Damit lag das operative Ergebnis des im MDax notierten Unternehmens am unteren Rand der zuletzt in Aussicht gestellten Zielspanne. Die Prognose für das laufende Jahr liegt zudem unter den Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten. Diese hatten bisher im Schnitt einen Anstieg des operativen Gewinns im laufenden Jahr auf dem Zettel.

Wie viele Konkurrenten ringt Aroundtown nach Jahren des Immobilienbooms schon länger mit den hohen Zinsen und reagiert darauf unter anderem mit dem Verkauf von Immobilien. 2025 seien Verkäufe in Höhe von 575 Millionen Euro unterzeichnet worden, hieß es. Immobilien im Wert von 790 Millionen Euro hätten im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt. Im Gegenzug seien Immobilien vor allem durch die Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) im Wert von 500 Millionen Euro gekauft worden.

Die Nettomieteinnahmen von Aroundtown verharrten 2025 mit 1,18 Milliarden Euro auf dem Vorjahreswert. Auf vergleichbarer Basis legten die Mieten um 3,0 Prozent zu. Zum Mietplus hätten vor allem Wohnimmobilien der Tochter Grand City Properties sowie Hotelimmobilien beigetragen, hieß es. Unter dem Strich konnte das Unternehmen wegen einer kräftigen Aufwertung der Immobilien den Gewinn mit 1,13 Milliarden Euro mehr als verdreifachen.

Derweil will Aroundtown den Anteil an Grand City Properties (GCP) über einen Aktientausch deutlich ausbauen. GCP-Aktionäre können eine Aktie an dem Unternehmen in vier Aroundtown-Anteile tauschen. Dieses Angebot gelte für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile, wie Aroundtown mitteilte. Sollten dem im MDax notierten Unternehmen so viele Anteile angeboten werden, würde der Anteil an Grand City Properties auf fast 90 Prozent steigen.

Auch will Aroundtown wieder eine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung soll eine Ausschüttung von acht Cent je Anteil vorgeschlagen werden. Das ist etwas weniger als erwartet. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent des operativen Gewinns. Die Quote soll ab dem kommenden Jahr auf 50 Prozent steigen. Ob Grand City Properties eine Dividende für 2025 zahlen wird, will die Aroundtown-Tochter noch vor dem Aktionärstreffen im Mai bekanntgeben.

Grand City Properties konnte derweil im vergangenen Jahr die Nettomieterlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 429 Millionen Euro steigern, wie der SDax-Konzern ebenfalls am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn (FFO1) fiel mit knapp 188 Millionen Euro genauso hoch aus wie im Vorjahr.

Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern einen operativen Gewinn von 175 Millionen bis 185 Millionen Euro an. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen 2025 dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 588 Millionen Euro./mne/zb/mis/stk