Paris/London/Zürich - Nach dem Ausverkauf der vergangenen Handelstage infolge des Iran-Konflikts haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass der für die Energiesicherheit so wichtige Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus bald wieder aufgenommen werden könnte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 1,6 Prozent auf 5.866 Punkte. Ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab