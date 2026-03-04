Mainz - ARD und ZDF haben eine Bündelung ihres Angebots und die Schließung von drei Sendern angekündigt. Man werde die Sender ARD alpha, Tagesschau24 und ONE am 31. Dezember 2026 abschalten, teilte die Rundfunkanstalten am Mittwoch mit.



Die drei nutzungsstärksten Angebote in den Bereichen Information, Bildung, Dokumentation und junge Erwachsene werden demnach fortgeführt und bilden die Basis für die Zusammenarbeit. Die Markennamen sind künftig Phoenix, Neo und Info.



Das Gesamtportfolio der gemeinsam veranstalteten Angebote ab Januar 2027 besteht damit neben dem deutsch-französischen Kulturkanal Arte aus den Angeboten 3sat, Kika, Funk, "Info - der Dokumentationskanal", Neo und Phoenix. Hintergrund ist, dass der Reformstaatsvertrag ARD und ZDF vorschreibt, die Anzahl der linearen Kanäle zu reduzieren und diese nur noch gemeinsam zu veranstalten. In den kommenden Monaten sollen gemeinsame Arbeitsgruppen von ARD und ZDF die weitere Ausgestaltung der zentralen Rahmenbedingungen entwickeln.





