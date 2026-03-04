Im Orientierungspapier zum AgNes-Verfahren hat die Bundesnetzagentur die Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher grundsätzlich infrage gestellt. Die Speicherbranche fordert nun Vertrauensschutz rund um die Netzentgeltbefreiung im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Mehr als 150 Stadtwerke, Investoren, Speicherprojektierer und Verbände haben sich an die Bundesnetzagentur gewandt. Anlass ist ein im Januar veröffentlichtes Orientierungspapier zum AgNes-Verfahren, in dem die Behörde die Netzentgeltbefreiung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
