Adidas-Vertriebsvorstand: Ein Laden in Israel getroffen

In Israel ist eine Filiale von Adidas getroffen worden. Bei dem Angriff auf den geschlossenen Laden seien keine Mitarbeiter verletzt oder getötet worden, sagte Vertriebsvorstand Mathieu Sidokpohou bei der Bilanzpressekonferenz des Konzerns. Vorstandschef Björn Gulden sagte, die Verkäufe in der Region könnten unter Ladenschließungen und Lieferschwierigkeiten bei einigen Produkten wegen des Nahostkonflikts leiden. Er nannte keine konkreten potenziellen Kosten.

Türkei: Nato-Luftverteidigung zerstört Rakete aus dem Iran

Die Nato-Luftverteidigung hat am Mittwoch eine vom Iran abgefeuerte Rakete abgeschossen, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Rakete sei zerstört worden, als sie den irakischen und syrischen Luftraum durchquerte und auf die Südtürkei zusteuerte, teilte das Ministerium in den sozialen Medien mit. Luftabwehrmunition der Nordatlantikpakt-Organisation (Nato) sei in einem offenen Gebiet in der südtürkischen Provinz Hatay niedergegangen und habe weder Verletzte noch Schäden verursacht, fügte das Ministerium hinzu.

Neuer Drohnenangriff auf Ölraffinerie-Standort von Saudi Aramco

Der Verladeterminal- und Raffineriekomplex Ras Tanura des staatlich kontrollierten Unternehmens Saudi Aramco war am Mittwoch Ziel einer iranischen Drohne, wie das Verteidigungsministerium von Saudi-Arabien mitteilte. Nach einer ersten Einschätzung verursachte der Angriff keine Schäden, wie Regierungsvertreter des Königreichs sagten. Ras Tanura, Standort einer Ölraffinerie und der weltweit größten Offshore-Ölverladeanlage, war am Montag zum ersten Mal angegriffen worden, was zu einer vorübergehenden Einstellung des Betriebs zwang. Dieser Drohnenangriff verursachte nach Angaben der Beamten ein kleines Feuer, das unter Kontrolle gebracht wurde.

Virgin-Atlantic-Jet nach erstem Flug nach Dubai auf Rückflug

Ein von Virgin Atlantic betriebener Airbus A350 ist auf dem Weg von Dubai zurück nach London, nachdem die Fluggesellschaft am Vorabend angekündigt hatte, planmäßige Flüge in den Nahen Osten wieder aufzunehmen. Der Flug, der um 9.32 Uhr Ortszeit auf dem Dubai International Airport landete, markierte die erste Ankunft einer großen westlichen Fluggesellschaft an dem Mega-Drehkreuz seit Beginn des Konflikts am Samstag. Während der Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate für den kommerziellen Verkehr geöffnet ist, haben Fluggesellschaften wie Emirates und Etihad nur eine Handvoll Ad-hoc-Flüge in und aus dem Land durchgeführt. Beide teilten mit, dass die Linienflüge voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Israel: F-35 schießt iranischen Kampfjet über Teheran ab

Das israelische Militär teilte mit, ein israelischer F-35-Kampfjet habe am Himmel über Teheran eine iranische Yak-130, einen in Russland hergestellten Kampfjet, abgeschossen. Dies markiere den nach eigenen Angaben ersten Luft-Luft-Abschuss eines bemannten Kampfflugzeugs durch eine F-35. Nach Angaben des Militärs ist es das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Israel ein iranisches Flugzeug in der Luft abgeschossen hat.

Dutzende von iranischem Schiff vor Küste Sri Lankas gerettet

Dutzende Menschen sind von einem iranischen Marineschiff gerettet worden, nachdem dieses vor der Küste Sri Lankas ein Notsignal gesendet hatte. Wie ein Sprecher der Marine mitteilte, rettete die srilankische Marine mindestens 32 der etwa 180 Seeleute an Bord des Schiffes vor der Küste von Galle, einer Stadt im Südwesten Sri Lankas. Die Rettungsbemühungen seien im Gange, fügte er hinzu. Die Geretteten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Israel: Jeder neue Führer des Iran wird ein Ziel sein

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat am Mittwoch davor gewarnt, dass jeder vom iranischen Regime ernannte Führer ein Ziel sein werde, nachdem über Nacht an mehreren Fronten neue Angriffswellen gestartet worden waren. Das israelische Militär teilte mit, es habe Dutzende Kommandozentralen in Teheran angegriffen, iranische Soldaten, die Verteidigungssysteme bedienten, "neutralisiert" und ein Flugzeug des Regimes ins Visier genommen. Das israelische Militär teilte zudem mit, es habe Angriffe auf Infrastruktur gestartet, die von Hisbollah-Kämpfern im Libanon genutzt werde.

Öllager im Nahen Osten füllen sich schnell

Die Blockade der wichtigen Straße von Hormus hat nach Einschätzung von Analysten eine Krise bei der Lagerung von Rohöl im Nahen Osten ausgelöst. Wie der Datenanbieter Kayrros mitteilte, füllen sich große Öllager in Saudi-Arabien und im Irak rasch. Der Irak habe zudem bereits damit begonnen, die Produktion auf einigen Feldern einzustellen. Wenn Ölproduzenten die Kapazitätsgrenzen ihrer Lagerstätten, im Branchenjargon "tank tops" genannt, erreichen, müssen sie die Förderung drosseln. "Andere dürften folgen, wenn die Blockade der Meerenge anhält", schreibt Kayrros-Mitbegründer Antoine Halff in einem Kommentar.

Angriff nahe libanesischem Präsidentenpalast

Ein Luftangriff hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA ein Hotel in der Nähe des libanesischen Präsidentenpalastes am Stadtrand von Beirut getroffen. Der Angriff traf ein Stockwerk des Comfort Hotels in der Stadt Hazmieh, die sich in Gehweite des libanesischen Präsidentenpalastes befindet. Kurz darauf sei eine libanesische Militärpatrouille am Ort des Geschehens eingetroffen, teilte die NNA mit.

Israel trifft Kommandozentralen des Regimes in Teheran

Das israelische Militär hat am frühen Mittwoch nach eigenen Angaben bei einer Angriffswelle in ganz Teheran Dutzende Kommandozentralen des iranischen Regimes getroffen, wobei Einrichtungen ins Visier genommen wurden, die von internen Sicherheitskräften und der paramilitärischen Basidsch-Miliz genutzt werden. Die Angriffe trafen demnach auch die Versorgungs- und Logistikdirektion der Bodentruppen des Regimes, Raketenabschussrampen und andere Systeme, so das israelische Militär. Seit den anfänglichen Angriffen am Samstag, die auf die Führung des Regimes abzielten, hat Israel die Angriffe auf den iranischen Polizeiapparat verstärkt, in dem Bemühen, den Weg für einen Volksaufstand freizumachen, der zu einem Regimewechsel führen könnte.

Größte US-Militärbasis im Nahen Osten von iranischer Rakete getroffen

Ein iranischer Marschflugkörper hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums von Katar den US-Luftwaffenstützpunkt Al Udeid, die größte Militärbasis im Nahen Osten, getroffen. Niemand sei verletzt worden, erklärte das Ministerium am frühen Mittwoch in den sozialen Medien. Zuvor hatte das Ministerium mitgeteilt, dass Raketen, die am Wochenende auf den Stützpunkt abgefeuert worden waren, abgefangen wurden. Das Verteidigungsministerium gab an, dass die Luftverteidigungssysteme des Landes eine weitere Rakete abfingen, während eine erste Rakete den Stützpunkt erreichte.

Israel am Mittwoch mit umfassender Angriffswelle auf den Iran

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen eine umfassende Angriffswelle im gesamten Iran begonnen. Die Angriffe konzentrierten sich laut militärischen Erklärungen auf iranische Abschussanlagen, Verteidigungssysteme und andere Infrastruktur des Regimes.

