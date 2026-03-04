Berlin - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), hält eine Beteiligung der deutschen Marine an einer Sicherung der Straße von Hormus für denkbar. Im Roten Meer habe die Bundeswehr schon bewiesen, dass die deutsche Marine so etwas könne, sagte er dem Nachrichtensender "Welt".



"Die Freiheit der Meere ist ein international anerkanntes Recht. Und wir verteidigen diese Freiheit auch beispielsweise schon in unserem EU-Mandat im Roten Meer, in der Mission Aspides." Und deswegen sei die Forderung, dass auch die Straße von Hormus freigehalten werden müsse, für den zivilen Schiffsverkehr, nachvollziehbar und begründet. "Wir werden genau mit unseren Partnern absprechen müssen, ob und gegebenenfalls mit welchen militärischen Mitteln man dieses internationale Recht vor Ort auch durchsetzen kann."



Allerdings sei ein Einsatz deutscher Schiffe nur in einem internationalen Kontext denkbar, so Röwekamp. "Zunächst einmal bedarf es hier der Abstimmung unserer auch europäischen Partner. Wenn, dann geht das nur auf der Grundlage einer internationalen Mission. Und wir haben international bewiesen, dass wir die Freiheit der Seewege und des Handels auch international absichern können. Und das wird auch an der Stelle möglich sein."





© 2026 dts Nachrichtenagentur