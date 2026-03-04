Vancouver, British Columbia, 4. März 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) ("Kobrea" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm im Porphyrsystem El Perdido wie geplant voranschreitet, wobei bislang insgesamt 1.739 Meter in drei Diamantbohrlöchern niedergebracht wurden. Auf Grundlage der geologischen Beobachtungen anhand des Bohrkerns hat das Unternehmen das ursprünglich geplante drei Bohrlöcher umfassende Programm erweitert und mit den Bohrarbeiten in einem vierten Bohrloch rund 220 Meter östlich der ursprünglichen Bohrplattform begonnen. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 7 Projekten über eine Gesamtfläche von 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

"Das Bohrprogramm bei El Perdido schreitet unterstützt durch die Arbeit unserer Auftragnehmer und Angestellten vor Ort nach wie vor effizient voran", so CEO James Hedalen. "Die Beobachtungen aus den ersten drei Bohrlöchern lieferten wertvolle geologische Informationen, die die Erweiterung des Programms um eine vierte Bohrung rechtfertigen, um eine genauere Erprobung und eine Verfeinerung des Verständnisses des Systems zu ermöglichen."

Phase-1-Bohrungen bei El Perdido

Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Prospektionsgebiet El Perdido hatten eine Zieltiefe von jeweils 500 m. Die Bohrlöcher DD26ELP001, DD26ELP002 und DD26ELP003 wurden bis in eine Tiefe von 603 Metern, 474 Metern bzw. 662 Metern niedergebracht.

Das Bohrloch DD26ELP004 weist eine Zieltiefe von 600 Metern auf. Dieses Bohrloch zielt auf eine Zone mit ausgeprägter Pyrit-Chalkopyrit-Molybdän-Stockwork-Erzgangbildung innerhalb des in Bohrloch DD26ELP001 durchteuften frühen Mineralquarz-Diorit-Porphyrs mit Kaliumalteration ab, um die mineralisierte Zone in der Tiefe zu erweitern (Abbildungen 1, 2).

Abbildung 1 - Foto der neuen Bohrplattform im Porphyrsystem El Perdido.

Abbildung 2 - Lageplan mit den Verläufen der Bohrlöcher im Porphyrsystem El Perdido.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: "James Hedalen"

James Hedalen

CEO und Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO und Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: mailto:James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu: der Niederbringung des vierten Bohrlochs bei El Perdido, einschließlich seines Zwecks und seiner Tiefe; und weiteren Bohrungen bei El Perdido. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glauben", "projizieren", "anstreben", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

