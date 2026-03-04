Jörg Ebel vom Bundesverband Solarwirtschaft beruhigte bei der Eröffnung des PV-Symposiums die Teilnehmer in Bezug auf den geleakten EEG-Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Man müsse sich vergegenwärtigen, dass es sich nur um einen Arbeitsstand handele. Ob die Momentaufnahme des deutschen Photovoltaik-Markts den Trend zeichnet oder eine Momentaufnahme bleibt, dürfte sich auch mit dem Verlauf der Diskussionen zum geleakten EEG-Referentenentwurf entscheiden, der vergangene Woche die Branche aufschreckte. Im Januar lag - bei allen Unsicherheiten in der Zählung - der Photovoltaik-Zubau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
