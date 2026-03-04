New York - Der Dow Jones Industrial hat sich nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Der US-Leitindex pendelte am Mittwoch um seinen Schlusskurs vom Vortag und stand zuletzt 0,3 Prozent höher bei 48.655 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,5 Prozent auf 6.848 Zähler zu. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 24.949 Punkte nach oben. Die Anleger blicken weiter gen Nahost. Am fünften Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab