Die Changan-Tochtergesellschaft Hunan Tianyan entwickelt einen nachrüstbaren Power Turbine Generator (PTG), um reine Elektroautos mit einem Range Extender auszustatten - der je nach Bedarf flexibel angebracht werden kann. Bisher gab es in diesem Bereich vor allem Bastler-Lösungen, etwa einen auf einer Anhängerkupplung montierten Generator, der ein E-Auto unabhängig vom Stromnetz laden konnte. Eine ähnliche Art an abnehmbarem Range-Extender schwebt
