Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
Tradegate
04.03.26 | 18:29
184,72 Euro
+2,84 % +5,10
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
184,66184,7418:31
184,68184,7418:31
ratgeberGELD.at
04.03.2026 17:09 Uhr
320 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Amazon (AMZN): Befreiungsschlag nach dem Februar-Schock?

Zwischen 200-Milliarden-KI-Wette und Cloud-Comeback!

Rückblick

Anfang Februar 2026 gab es einen massiven Kurssturz auf unter 200 US-Dollar, welchen wir bereits als Chance besprachen. Seitdem sehen wir eine Stabilisierungsphase, welche die Aktie gerade nach oben verlassen hat. Die technische Erholung läuft bereits.

Amazon-Aktie: Chart vom 04.03.2026, Kürzel: AMZN, Kurs: 216.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie hat bereits ein Kaufsignal generiert. Ein temporärer Rücksetzer bietet sich zum Einstieg an. Sollte das Papier nachhaltig über 212 US-Dollar schließen, ist nach dem Überwinden der 200-Tagelinie der Weg frei in Richtung der Gap-Kante bei 231 US-Dollar. Eine enge Absicherung unterhalb der Kerze von Mittwoch schützt uns vor tieferen Rückschlägen.

Mögliches bärisches Szenario

Solange der Kurs unter 225 - 230 US-Dollar bleibt, ist die Aktie noch nicht über den Berg. Verkäufer könnten jede Erholung nutzen, um Bestände abzubauen.

Meinung

Amazon hat angekündigt, im Jahr 2026 rund 200 Milliarden USD in Infrastruktur zu investieren - primär für KI und Rechenzentren. Das hat Anleger kurzfristig verschreckt, da es den freien Cashflow belastet. Fundamental läuft es operativ sehr gut. Die Cloud-Sparte AWS wuchs zuletzt mit 24 % so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch das Werbegeschäft liefert zweistellige Wachstumsraten. Gelingt die charttechnische Erholung, könnte die "Angstreaktion" vom Februar schnell korrigiert werden. Wenn der Umsatz bei AWS entgegen den Investitionskosten nicht explodiert, droht eine Margenerosion.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.24 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12.21 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Amazon ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMZN hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.