New York - Auch dank positiver Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche haben sich die US-Börsen am Mittwoch von ihren Vortagesverlusten erholt. In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,5 Prozent auf 48.764 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab