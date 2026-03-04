Stuttgart - Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat im Falle eines Wahlsiegs ein Handyverbot an allen Schulen angekündigt.



"Dann haben wir Gleichheit unter den Schulen", sagte Özdemir in einer Diskussion mit Schülern bei einer Veranstaltung des "Mannheimer Morgen" am Mittwochabend. Zudem begrüßte er die Idee eines Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Da dieses einer europaweiten Regelung bedürfe, müsse sich die Bundesregierung für ein Verbot in Brüssel einsetzen.



Özdemir, der selbst studierter Sozialpädagoge ist, warnte vor den negativen Folgen von zu früher Social-Media-Nutzung für die Entwicklung von Kindern. "Ziel muss sein, dass wir unsere Jugendlichen nicht mehr den Tech-Konzernen zum Fraß vorwerfen." Wichtig sei es, in der Schule Basisqualifikationen wie etwa Lesekompetenz zu vermitteln.





