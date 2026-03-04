Hannover Rück - HNR1: Rückversicherer mit bullischer Chartformation!

Pullback, Golden Cross & Inside Candle!

Watchlist-Kandidat Hannover Rück (HNR1) mit Kursziel nach Measured Move bei 263 EUR!

Hannover Rück (HNR1) - ISIN DE0008402215

Rückblick: Die Chartformation der letzten vier Tage bei der Hannover-Rück-Aktie enthält diverse bullische Elemente, sodass sich das Wertpapier als Kandidat für die Long-Watchlist aufdrängt: ein Golden Cross, ein Rücksetzer zur 50-Tagelinie sowie eine Inside Candle zum Schluss.

Mögliches bullisches Szenario

Unser Kaufsignal wäre das Überschreiten der letzten Tagskerze, das Kursziel nach Measured Move läge bei circa 263 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Die untere gelbe Linie unter dem 50er-EMA und der letzten Tageskerze eignet sich zur Absicherung für den Fall, dass das Wertpapier Schwäche zeigen sollte. Auf Grund der langfristig stabilen Gewinnentwicklung würden wir die Hannover-Rück-Aktie gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Watchlist nehmen.

Meinung:

Die Hannover Rück hat ihre Erneuerungsrunde mit einem Prämienvolumen von rund 10.5 Mrd. EUR abgeschlossen und damit leicht zugelegt. Regional lief es unterschiedlich: In Amerika legte das Prämienvolumen deutlich stärker zu als etwa in der Asien-Pazifik-Region, wo das Wachstum eher moderat ausfiel. In einigen europäischen Märkten entschieden sich Kunden dazu, größere Risiken selbst zu tragen, was die Dynamik dämpfte. Die Preise sanken im Schnitt um 3.2 Prozent, bleiben laut Management aber weiter auf gutem Niveau. Die vorläufigen Zahlen für 2025 zeigen bereits einen Nettogewinn von rund 2.64 Mrd. EUR, was nahe an der Prognose liegt. Somit wird sich vorrausichtlich die seit etlichen Jahren positive Gewinnentwicklung weiter fortsetzen. Das Gewinnziel für 2026 steht unverändert bei mindestens 2.7 Mrd. EUR Nettogewinn, sofern Großschäden und Kapitalmärkte stabil bleiben. Fazit: etwas Preisdruck, aber insgesamt solide Perspektiven bei einem charttechnisch bullischen Setup.

Marktkapitalisierung: 30.89 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Hannover Rück ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.kapitalmarktexperten.de/hannover-rueck-aktie-stabiler-ausblick/

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Autor: Thomas Canali

