WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1
Xetra
04.03.26 | 17:35
251,40 Euro
+1,70 % +4,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
HANNOVER RUECK SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HANNOVER RUECK SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
250,80252,6004.03.
250,60252,4004.03.
ratgeberGELD.at
04.03.2026 23:09 Uhr
401 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Hannover Rück - HNZR1: Rückversicherer mit bullischer Chartformation!

Pullback, Golden Cross & Inside Candle!

Watchlist-Kandidat Hannover Rück (HNR1) mit Kursziel nach Measured Move bei 263 EUR!

Hannover Rück (HNR1) - ISIN DE0008402215

Rückblick: Die Chartformation der letzten vier Tage bei der Hannover-Rück-Aktie enthält diverse bullische Elemente, sodass sich das Wertpapier als Kandidat für die Long-Watchlist aufdrängt: ein Golden Cross, ein Rücksetzer zur 50-Tagelinie sowie eine Inside Candle zum Schluss.

Hannover-Rück-Aktie: Chart vom 04.03.2026 Kürzel: HNR1 Kurs: 251. 3 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Unser Kaufsignal wäre das Überschreiten der letzten Tagskerze, das Kursziel nach Measured Move läge bei circa 263 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Die untere gelbe Linie unter dem 50er-EMA und der letzten Tageskerze eignet sich zur Absicherung für den Fall, dass das Wertpapier Schwäche zeigen sollte. Auf Grund der langfristig stabilen Gewinnentwicklung würden wir die Hannover-Rück-Aktie gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Watchlist nehmen.

Meinung:

Die Hannover Rück hat ihre Erneuerungsrunde mit einem Prämienvolumen von rund 10.5 Mrd. EUR abgeschlossen und damit leicht zugelegt. Regional lief es unterschiedlich: In Amerika legte das Prämienvolumen deutlich stärker zu als etwa in der Asien-Pazifik-Region, wo das Wachstum eher moderat ausfiel. In einigen europäischen Märkten entschieden sich Kunden dazu, größere Risiken selbst zu tragen, was die Dynamik dämpfte. Die Preise sanken im Schnitt um 3.2 Prozent, bleiben laut Management aber weiter auf gutem Niveau. Die vorläufigen Zahlen für 2025 zeigen bereits einen Nettogewinn von rund 2.64 Mrd. EUR, was nahe an der Prognose liegt. Somit wird sich vorrausichtlich die seit etlichen Jahren positive Gewinnentwicklung weiter fortsetzen. Das Gewinnziel für 2026 steht unverändert bei mindestens 2.7 Mrd. EUR Nettogewinn, sofern Großschäden und Kapitalmärkte stabil bleiben. Fazit: etwas Preisdruck, aber insgesamt solide Perspektiven bei einem charttechnisch bullischen Setup.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 30.89 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu Hannover Rück ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.kapitalmarktexperten.de/hannover-rueck-aktie-stabiler-ausblick/
  • Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.