Berlin - Der Deutsche Lehrerverband spricht sich für eine Thematisierung des Iran-Kriegs im Unterricht aus.



"Das Thema kann und darf im Unterricht eine Rolle spielen", sagte Stefan Düll, Präsident des Lehrerverbands, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Wichtig ist jedoch, dass die Beschäftigung mit dem Konflikt stets altersangemessen und mit viel Einfühlungsvermögen erfolgt."



Wie stark der Krieg den Unterricht erreicht, hänge oft von der Lebensrealität der Kinder ab. Daraus schließt Düll: "Ob eine Lehrkraft das Thema aktiv in den Unterricht einführt, sollte daher immer von der konkreten Lage in der Klasse abhängen." Schwierig könne es sein, Kindern ohne Vorwissen komplexe politische Hintergründe zu erklären. "In solchen Fällen ist es sinnvoller, sich auf gesicherte Fakten zu beschränken, statt in Bewertungen oder komplizierte geopolitische Zusammenhänge einzusteigen", empfahl Düll.





© 2026 dts Nachrichtenagentur