Zug, 5. März 2026



Ergebnis unter Vorjahr - Dividende unverändert bei CHF 0.90 Zug, 5. März 2026 - Das finanzielle Ergebnis des Berichtjahrs war aufgrund der verhaltenen Marktentwicklung und tieferen Umsätzen im Projektgeschäft in der Schweiz als auch in den internationalen Märkten nicht zufriedenstellend. In einem äusserst anspruchsvollen Marktumfeld hat V-ZUG zentrale Entscheidungen getroffen - strategisch, operativ und personell - um zu profitablem Wachstum zurückzukehren. Auf der Basis dieser Weichenstellungen und einer gleichwohl sehr soliden Bilanz schlägt der Verwaltungsrat eine unveränderte Dividende und Ausschüttung aus den Kapitalreserven im Gesamtwert von CHF 0.90 pro Aktie vor. Finanzielle Entwicklung: Tiefere Verkaufsvolumen belasten die Profitabilität

Das Jahr 2025 war geprägt von anhaltenden geo- und handelspolitischen Spannungen, die das Vertrauen der Konsumenten untergraben haben und zu verstärkter Kaufzurückhaltung führten. Der Schweizer Haushaltsgerätemarkt war leicht rückläufig, zeigte jedoch in der zweiten Jahreshälfte Anzeichen einer Stabilisierung; international blieben die Märkte uneinheitlich mit wenig Wachstumsdynamik. In diesem Umfeld erzielte die V-ZUG Gruppe einen Nettoerlös von CHF 567.4 Mio. (Vorjahr: CHF 591.7 Mio., - 4.1 %). Die Ursachen hierfür lagen in einer schwächer als erwarteten Marktentwicklung und tieferen Volumen im Projektgeschäft, sowohl in der Schweiz als auch in den internationalen Märkten. In der Schweiz ging der Nettoerlös um 3.8 % zurück. International hat sich der Nettoerlös um 5.6 % reduziert, wobei das Eigenmarkengeschäft mit 18.2 % rückläufig war, das OEM-Geschäft sich hingegen mit CHF 20.0 Mio. (Vorjahr: CHF 9.8 Mio.) normalisiert hat. Das geringere Verkaufsvolumen wirkte sich aufgrund der Fixkosten überproportional auf das Betriebsergebnis aus. Dieses reduzierte sich auf CHF 11.6 Mio. (Vorjahr: CHF 25.3 Mio.), die EBIT-Marge ging von 4.3 % auf 2.0 % zurück. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 6.8 Mio. (Vorjahr: CHF 21.4 Mio.). Trotz der rückläufigen Geschäftsentwicklung präsentiert sich die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2025 weiterhin äusserst solide. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 77.1 % (Vorjahr: 76.4 %). Die flüssigen Mittel und Wertschriften beliefen sich auf CHF 60.1 Mio. (Vorjahr: CHF 83.5 Mio.). Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lag bei CHF 41.3 Mio. (Vorjahr: CHF 58.0 Mio.); der Free Cash Flow sank auf CHF - 15.4 Mio. (Vorjahr: CHF 1.8 Mio.) - bei gegenüber dem Vorjahr vergleichbaren und nach wie vor hohen Investitionen in die Zukunft des Unternehmens. «Unsere finanzielle Position ist stark und robust. Das gibt uns den Handlungsspielraum, um die notwendigen Investitionen in Strategie, Produkte und Organisation auch in Zukunft umzusetzen», erklärt CFO Adrian Ineichen. Zentrale Weichenstellungen: strategisch, operativ und personell

Diese finanzielle Stärke bildet das Fundament, von dem aus V-ZUG die zentralen Weichenstellungen für die Rückkehr zu profitablem Wachstum mit Nachdruck vorantreibt: Strategisch hat V-ZUG die Initiativen «Simplify» und «Grow» angestossen, um konsequent Effizienz zu realisieren und nachhaltig zu verbessern sowie neue Wachstumspotenziale freizulegen. «Simplify» vereinfacht Strukturen und Prozesse, verschlankt Arbeitsabläufe und führt zu Einsparungen; auch in der Beschaffung. Mit «Grow» stärkt V-ZUG ihre Marktpräsenz und treibt Wachstum gezielt voran - durch den Ausbau spezifischer Verkaufsorganisationen, die Optimierung von Vertriebsstrukturen und verkaufsfördernde Massnahmen.

untermauert die vollständige Inbetriebnahme der vertikalen Fabrik «Zephyr Ost» diesen strategischen Kurs. Im mehrstöckigen Gebäude werden zentrale Produktions-, Montage- und Logistikprozesse gebündelt und Produktivität und Effizienz nachhaltig gesteigert. Ergänzend wurde der Standort in Rotkreuz erweitert, um das Ersatzteillager aus Hünenberg zu integrieren. Diese Konsolidierung ermöglicht Synergien in Transport- und Logistikprozessen und trägt zur Kosteneffizienz bei. Personell wurde die Führung gezielt verstärkt. Seit dem 1. April 2025 führt Christoph Kilian als CEO das Unternehmen. Unter seiner Leitung wurde die Strategie geschärft und die Umsetzung der strategischen Programme beschleunigt. Barbara Hans übernahm am 16. Februar 2026 als Chief Marketing Officer die Verantwortung für die globale Marke und das Produktportfolio. Yvonne Ongetta wird per 13. April 2026 als Chief International Officer die internationale Expansion strukturiert vorantreiben. Im Verwaltungsrat stellen sich Petra Rumpf, Tobias Knechtle und Dr. Jürg Werner bei der kommenden Generalversammlung am 14. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl. «Wir danken Petra Rumpf, Dr. Jürg Werner und Tobias Knechtle für ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung der V-ZUG Holding AG, insbesondere in der Phase der Etablierung als eigenständige, börsenkotierte Gesellschaft», sagt Verwaltungsratspräsident Oliver Riemenschneider. Der Generalversammlung werden mit Ivo Wechsler und René Zahnd zwei ausgewiesene Persönlichkeiten zur Wahl vorgeschlagen, die das Gremium im Bereich Immobilien stärken und Expertise in den Bereichen Finanzen, Corporate Governance und strategische Unternehmensführung weiterführen sollen. Mit dieser Anpassung wird der Verwaltungsrat künftig wieder sechs Mitglieder umfassen. Innovation: Neue Produkte und exzellenter Service

Neben diesen strukturellen Weichenstellungen investierte V-ZUG auch 2025 in die Weiterentwicklung ihres Produktportfolios. Das Unternehmen setzte einen klaren Schwerpunkt auf technologische Innovationen. Neue Gerätegenerationen überzeugen durch höhere Energieeffizienz, verbesserte Funktionalität und elegantes Design. Die qualitativ hochwertigen Produkte unterstützen die Preissetzung am Markt und sind somit die Basis für eine nachhaltige Umsatz- und Margenentwicklung. Diese Produktstärke wird durch exzellenten Service ergänzt. Die Optimierungen im Servicebereich - etwa bei der Diagnoseplattform - resultieren in einer Ersterledigungsquote von über 90 %. Die Kundenzufriedenheit bleibt auf konstant hohem Niveau - der Net Promoter Score liegt bei 79. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr erhebliche Investitionen getätigt, um innovative Produkteinführungen in verschiedenen Produktkategorien vorzubereiten - insbesondere im Bereich Kochfelder, sowohl für das Jahr 2026 als auch für die Folgejahre. Nachhaltigkeit: Direkte Emissionen um über 25 % reduziert

Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzte V-ZUG ihren Kurs fort. Die Dekarbonisierung wurde 2025 weiter vorangetrieben: Die direkten Emissionen sanken gegenüber 2024 um über 25 %, dank fortschreitender Elektrifizierung von Servicefahrzeugen und Lastwagen sowie dem Anschluss der neuen Gebäude an den Multi Energy Hub des Tech Cluster Zug. Ein weiterer Meilenstein war die Inbetriebnahme der industriellen Pilotanlage zur Methan-Pyrolyse, was einen wichtigen Schritt in Richtung CO2-neutraler Industrie darstellt. Dividende: Kontinuität mit Ausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie (beantragt)

Die Kombination aus solider Bilanz, eingeleiteten Massnahmen und klarer strategischer Ausrichtung spiegelt sich im Dividendenvorschlag wider: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung, analog zum Vorjahr, eine ordentliche Dividende sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven in der Höhe von je CHF 0.45 pro Aktie vor - insgesamt CHF 0.90 pro Aktie. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 84.5 % des Konzernergebnisses. Damit unterstreicht V-ZUG das Vertrauen in die finanzielle Stärke und die strategischen Massnahmen. Ausblick: Gute Basis für Umsatzwachstum

V-ZUG blickt mit verhaltenem Optimismus in das laufende Geschäftsjahr; das Unternehmen ist überzeugt, von den getroffenen Massnahmen zu profitieren. Positiv stimmt, dass V-ZUG im internationalen Eigenmarkengeschäft einen soliden Auftragseingang verzeichnete und sich die Dynamik im Schweizer Markt positiv entwickelt. «Jetzt geht es darum, unsere operative Exzellenz weiter zu steigern und unsere starke Marktposition in der Schweiz sowie in ausgewählten internationalen Märkten auszubauen», sagt CEO Christoph Kilian. An den mittelfristigen Zielen hält V-ZUG unverändert fest. Das Unternehmen strebt weiterhin ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 3 % pro Jahr an und hat die Ambition, wieder eine Profitabilität von rund 10 % zu erreichen. Diese Zielsetzungen spiegeln den Anspruch, in einem weiterhin herausfordernden Umfeld nachhaltig Wert für Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Kennzahlen in Mio. CHF 2025 2024 Veränd. Gruppe Nettoerlös 567.4 591.7 - 4.1 % Währungsbereinigt - 3.6 % EBITDA 44.9 55.6 - 19.2 % EBITDA in % vom Nettoerlös 7.9 % 9.4 % - 150 bp Betriebsergebnis (EBIT) 11.6 25.3 - 54.2 % EBIT in % vom Nettoerlös 2.0 % 4.3 % - 230 bp Konzernergebnis 6.8 21.4 - 68.1 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 1.2 % 3.6 % - 240 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit - 15.4 1.8 k.A. Flüssige Mittel (inkl. Wertschriften) 60.1 83.5 - 28.1 % Bilanzsumme 628.9 636.5 - 1.2 % Eigenkapital 484.7 486.3 - 0.3 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 77.1 % 76.4 % + 70 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12. 2 078 2 086 - 0.4 %

Segmente Haushaltapparate Nettoerlös 567.4 591.7 - 4.1 % Betriebsergebnis (EBIT) 7.6 20.5 - 63.2 % in % Nettoerlös 1.3 % 3.5 % - 220 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 5.7 6.2 - 7.5 %

Weitere Informationen
Adrian Ineichen
CFO
Patrik Dreyer
Head of Investor and Media Relations
Telefon: + 41 58 767 60 03

Diese Ad hoc-Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Jahresbericht 2025 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports .

Wichtige Daten
14. April 2026 Ordentliche Generalversammlung 2026
22. Juli 2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026

Medienmitteilung (PDF) Über die V-ZUG Gruppe



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2'100 Mitarbeitende. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Ad hoc-Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc-Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/privacy-statement .

Ende der Adhoc-Mitteilung