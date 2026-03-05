V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Zug, 5. März 2026
Ergebnis unter Vorjahr - Dividende unverändert bei CHF 0.90
Zug, 5. März 2026 - Das finanzielle Ergebnis des Berichtjahrs war aufgrund der verhaltenen Marktentwicklung und tieferen Umsätzen im Projektgeschäft in der Schweiz als auch in den internationalen Märkten nicht zufriedenstellend. In einem äusserst anspruchsvollen Marktumfeld hat V-ZUG zentrale Entscheidungen getroffen - strategisch, operativ und personell - um zu profitablem Wachstum zurückzukehren. Auf der Basis dieser Weichenstellungen und einer gleichwohl sehr soliden Bilanz schlägt der Verwaltungsrat eine unveränderte Dividende und Ausschüttung aus den Kapitalreserven im Gesamtwert von CHF 0.90 pro Aktie vor.
Finanzielle Entwicklung: Tiefere Verkaufsvolumen belasten die Profitabilität
In diesem Umfeld erzielte die V-ZUG Gruppe einen Nettoerlös von CHF 567.4 Mio. (Vorjahr: CHF 591.7 Mio., - 4.1 %). Die Ursachen hierfür lagen in einer schwächer als erwarteten Marktentwicklung und tieferen Volumen im Projektgeschäft, sowohl in der Schweiz als auch in den internationalen Märkten. In der Schweiz ging der Nettoerlös um 3.8 % zurück. International hat sich der Nettoerlös um 5.6 % reduziert, wobei das Eigenmarkengeschäft mit 18.2 % rückläufig war, das OEM-Geschäft sich hingegen mit CHF 20.0 Mio. (Vorjahr: CHF 9.8 Mio.) normalisiert hat.
Das geringere Verkaufsvolumen wirkte sich aufgrund der Fixkosten überproportional auf das Betriebsergebnis aus. Dieses reduzierte sich auf CHF 11.6 Mio. (Vorjahr: CHF 25.3 Mio.), die EBIT-Marge ging von 4.3 % auf 2.0 % zurück. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 6.8 Mio. (Vorjahr: CHF 21.4 Mio.). Trotz der rückläufigen Geschäftsentwicklung präsentiert sich die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2025 weiterhin äusserst solide. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 77.1 % (Vorjahr: 76.4 %). Die flüssigen Mittel und Wertschriften beliefen sich auf CHF 60.1 Mio. (Vorjahr: CHF 83.5 Mio.). Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lag bei CHF 41.3 Mio. (Vorjahr: CHF 58.0 Mio.); der Free Cash Flow sank auf CHF - 15.4 Mio. (Vorjahr: CHF 1.8 Mio.) - bei gegenüber dem Vorjahr vergleichbaren und nach wie vor hohen Investitionen in die Zukunft des Unternehmens. «Unsere finanzielle Position ist stark und robust. Das gibt uns den Handlungsspielraum, um die notwendigen Investitionen in Strategie, Produkte und Organisation auch in Zukunft umzusetzen», erklärt CFO Adrian Ineichen.
Zentrale Weichenstellungen: strategisch, operativ und personell
Innovation: Neue Produkte und exzellenter Service
Nachhaltigkeit: Direkte Emissionen um über 25 % reduziert
Dividende: Kontinuität mit Ausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie (beantragt)
Ausblick: Gute Basis für Umsatzwachstum
An den mittelfristigen Zielen hält V-ZUG unverändert fest. Das Unternehmen strebt weiterhin ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 3 % pro Jahr an und hat die Ambition, wieder eine Profitabilität von rund 10 % zu erreichen. Diese Zielsetzungen spiegeln den Anspruch, in einem weiterhin herausfordernden Umfeld nachhaltig Wert für Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.
Kennzahlen
Über die V-ZUG Gruppe
Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).
