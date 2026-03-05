Zug - Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug hat 2025 deutlich weniger umgesetzt und verdient. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen verhalten optimistisch. Beim Umsatz fuhr das Unternehmen 2025 mit 567,4 Millionen Franken das schwächste Jahr seit dem Börsengang 2020 ein. Im Vorjahresvergleich gingen die Verkäufe damit um 4,1 Prozent zurück, wie V-Zug am Donnerstag mitteilte. Ende Oktober hatte das Unternehmen eine Gewinnwarnung veröffentlicht und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
