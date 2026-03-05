Anzeige / Werbung

Die Bilder von brennenden Gebäuden in Dubai, Katar und Riad gehen um die Welt. Mit vergleichsweise billigen Drohnen zeigt der Iran, wie verwundbar selbst hochgerüstete Staaten und Metropolen sind:

Nichts scheint sicher - weder Militärstützpunkt noch Konsulat, weder Infrastruktur noch Wohngebäude. Und obwohl der Krieg in der Ukraine seit Jahren vor Augen führt, wie dominierend unbemannte Systeme geworden sind, fehlt vielerorts noch immer ein ausreichender Schutz gegen Drohnenangriffe. Genau hier setzt Volatus Aerospace an. Der Drohnenspezialist will dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, und steigt in die Drohnenabwehr ein. Und auch das Kerngeschäft boomt. Die Aktie zieht wieder an.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Paukenschlag am Montag - jetzt auch Drohnenabwehr

Paukenschlag am Montag dieser Woche: Volatus hat sein SKYDRA-System vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) die zur Unterstützung der operativen Planung und Simulation von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt wurde.



Die Zielgruppe reicht von Streitkräften über Behörden für öffentliche Sicherheit bis hin zu Betreibern sensibler Infrastrukturen wie Flughäfen, Häfen, Energieanlagen sowie anderen strategischen Standorten. Damit wird Volatus im nächsten Milliardenmarkt mitmischen. Denn der weltweite Markt für die Abwehr von Drohnen soll bis 2030 ein Volumen von über 20 Mrd. USD erreichen können. Die jüngsten globalen Entwicklungen lassen daran nicht zweifeln.

SKYDRA wurde von Volatus entwickelt, um Kunden eine sichere virtuelle Umgebung für die Durchführung strukturierter Planungen, Simulationen und Tabletop-Übungen vor dem operativen Einsatz zu bieten. Es wird als abonnementbasiertes Lizenzmodell angeboten und ermöglicht Volatus damit wiederkehrende Umsätze.

Kanadische Regierung kündigt Milliardenbudget für "Build in Canada" an

Und auch im Kerngeschäft steht der kanadische Drohnenspezialist vor einem Boom. Kanadas Regierung setzt mit einem massiven Verteidigungs-Investitionspaket und einer neuen "Defense Industrial Strategy" ein klares Signal. "Build in Canada", IP im Land halten, unbemannte und autonome Systeme priorisieren, Beschaffung beschleunigen und den Norden schützen. Genau in dieses Raster passt Volatus Aerospace - und zwar nicht erst seit gestern. Im Gespräch mit Lyndsay Malchuk vom International Investment Forum betont CEO Glen Lynch, dass Volatus den politischen Rückenwind nicht abgewartet habe. Stattdessen habe man früh Fertigungskapazitäten gesichert, in Autonomie investiert und strategische Drohnen-Assets aufgebaut. Mit der Ankündigung gibt es jetzt nicht nur ein Milliardenbudget, sondern auch eine Strategie und einen industriellen Rahmen, damit Unternehmen wie Volatus Planungssicherheit für langfristige Investitionen haben.

Über 600 Mio. CAD: Prall gefüllte Auftragspipeline

Volatus hat ein IP-Portfolio mit leistungsstarken Drohnen aufgebaut und verlagert die Fertigung nach Kanada. Die angekündigte Quote von 70% der Beschaffung für kanadische Anbieter wertet Lynch als starkes Zeichen. Nach Jahrzehnten, in denen ein Großteil der Verteidigungsausgaben ins Ausland floss, entstehe nun ein heimisches Ökosystem. Für Investoren ist das relevant, weil klarere Prioritäten und eine neue Defense Investment Agency die Perspektive auf schnellere Vergabeprozesse und planbarere Erlösströme verbessern können. Gleichzeitig bleibt Lynch realistisch. Schlagzeilen allein schaffen keinen Unternehmenswert - Verträge schon. Und da hat man bereits im vergangenen Jahr zahlreiche spannende Orders beispielsweise auch aus Europa erhalten. Daher verfügt das Unternehmen über eine mit über 600 Mio. CAD prall gefüllte Auftragspipeline.

Dual-Use-Partner für militärische und zivile Aufgaben

Operativ positioniert sich Volatus als Dual-Use-Partner für militärische und zivile Aufgaben. Das Unternehmen arbeitet bereits kommerziell in großem Maßstab, etwa bei der Überwachung von rund 1,7 Mio. Kilometern Pipeline pro Jahr. Dabei ist es am Ende nicht entscheidend, ob eine Pipeline, Stromtrasse, Grenze, feindliche Stellungen oder Küstenlinie überwacht wird - es geht um Datenerfassung, Sensorik, Auswertung und robuste Plattformen. Selbst für die Arktis bietet Volatus laut Lynch eine leistungsgestaffelte Flotte, die gezielt für den kanadischen Norden gehärtet wird. Systeme für etwa 10 Stunden, heavy-fuel Plattformen mit bis zu 35 Stunden sowie mehrtägiger Ausdauer. Beim globalen Skalieren will Volatus den Spagat aus Wachstum und Souveränität über konsequentes IP-Management meistern. Basis seien die rund 14 aktiven Patente. Unterm Strich zeichnet das Interview das Bild eines Unternehmens, das im neuen kanadischen Verteidigungszyklus nicht "mitläuft", sondern strukturell positioniert ist - und dessen größte Chance jetzt darin liegt, die neue strategische Situation in der Praxis umzusetzen.

Wann steigen die Kursziele der Analysten?

Die Volatus-Aktie ist Mitte Februar wieder angesprungen und notiert derzeit wieder bei rund 0,75 CAD. Im Juli 2025 waren es fast 1 CAD. Heute ist man operativ und strategisch viel weiter. Die Analysten der Maxim Group sehen den fairen Wert bei 1,25 CAD. Allerdings ist die Studie von Ende 2025. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Aussichten im Heimatmarkt, aber auch im gesamten NATO-Raum dürften bald neue Analystenstudien veröffentlicht werden. Diese sollten der Aktie - die auch in Deutschland rege gehandelt wird und an der Heimatbörse kürzlich von der TSX Venture Exchange in die Toronto Stock Exchange ("TSX") aufgestiegen ist - zusätzlich Schub geben. Die Experten von researchanalyst.com hatten zuletzt ihr Update zu Volatus mit "Drohnen-Superzyklus trifft Unterbewertung" betitelt. Die Börse würde Volatus noch unterschätzen. Künstliche Intelligenz, Fertigung und Ausbildung von Drohnenpiloten seien die nächsten Wachstumstreiber (zum Artikel).

Fazit: Riesige Chancen im Drohnen-Superzyklus

Sehr viel spricht bei Volatus für weiter steigende Kurse. Das Unternehmen hat sich im vergangenen Jahr intensiv auf die Chancen im Drohnen-Superzyklus vorbereitet. Sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich sind die Wachstumschancen riesig. Die Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD zeigt, wohin die Umsatzentwicklung gehen kann. Der Einstieg in die Drohnenabwehr kommt genau zur richtigen Zeit.

Die Volatus-Aktie ist wieder angesprungen. Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA92865M1023