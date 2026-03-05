Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte, dass die jüngste Beteiligung seines Unternehmens an OpenAI über 30 Milliarden Dollar womöglich die letzte Investition in das KI-Unternehmen sein dürfte. Hintergrund ist ein möglicher Börsengang des Start-ups, der gegen Ende des Jahres erwartet wird. Auch ein deutlich größeres Engagement scheint derzeit unwahrscheinlich.Huang betonte, dass ein Investment von 100 Milliarden Dollar - eine Summe, die Nvidia und OpenAI im September im Zusammenhang mit einem groß angelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär