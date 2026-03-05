© Foto: Sven Hoppe - dpaRigetti Computing hat mit den Zahlen zum vierten Quartal enttäuscht. Nachdem die Zahlen bekannt wurden, ging die Aktie auf Talfahrt. Die Details.Rigetti meldete im vierten Quartal einen bereinigten Verlust von 3 Cent je Aktie, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Umsatz fiel mit 1,87 Millionen US-Dollar jedoch deutlich hinter den prognostizierten 2,3 Millionen US-Dollar zurück. Der operative Verlust weitete sich auf 22,6 Millionen US-Dollar aus. Dies stellt eine Verschlechterung im Vergleich zu den 18,5 Millionen US-Dollar des Vorjahres dar. Der Bruttogewinn fiel auf 652.000 US-Dollar, nach etwas mehr als einer Million US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Trotz dieser …Den vollständigen Artikel lesen
