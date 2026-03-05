Die Lufthansa muss weiter auf ihr Comeback im deutschen Leitindex warten. Bei der jüngsten Überprüfung der DAX-Familie durch den Indexanbieter Stoxx blieb der DAX unverändert. Damit verpasst die Airline vorerst den erhofften Wiederaufstieg. Lufthansa gehörte über drei Jahrzehnte zum wichtigsten deutschen Börsenbarometer, ehe der Konzern im Zuge der massiven Verwerfungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 aus dem Index ausscheiden musste.Deutlich mehr Bewegung gibt es dagegen in den Nebenwerte-Indizes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
