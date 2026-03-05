Geschäftsjahr 2025: RENK Group AG erreicht Jahresziele mit neuen Höchstständen bei Umsatz und Auftragsbestand



Rekordumsatz von 1,37 Mrd. € (+19,8 % ggü. Vorjahr) beflügelt durch starkes Wachstum im Verteidigungsgeschäft (+24,0 % ggü. Vorjahr)

Bereinigtes EBIT von 230 Mio. € (+21,7% ggü. Vorjahr) am oberen Ende der Prognose bei verbesserter Marge von 16,9% (+0,3 Prozentpunkte ggü. Vorjahr)

Neuer Rekord beim Auftragseingang von 1,57 Mrd. € unterstreicht anhaltend hohe Nachfrage nach einsatzkritischen Antriebslösungen der RENK Group AG

Gesamtauftragsbestand erreicht neues Allzeithoch von

6,68 Mrd. € (2024: 4,96 Mrd. €)

6,68 Mrd. € (2024: 4,96 Mrd. €) Dividendenvorschlag je Aktie liegt bei 0,58 €; dies entspricht einer Erhöhung von 38 % im Vergleich zum Vorjahr

Ausblick: Weiteres Umsatzwachstum auf über 1,5 Mrd. € sowie bereinigtes EBIT zwischen 255 Mio. € und 285 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 erwartet

Augsburg, 05. März 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat im Geschäftsjahr 2025 seine Wachstumsdynamik fortgesetzt und die Prognose für 2025 voll erfüllt. Angetrieben durch die anhaltend starke Nachfrage im globalen Verteidigungssektor, die konsequente operative Umsetzung sowie Lieferfähigkeit erzielte RENK neue Höchstwerte bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand.

Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, erklärte: "Unsere Strategie, den Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, um unsere Wachstumsziele bis 2030 zu realisieren. In einem geopolitisch volatilen Umfeld ist klar: Operative Performance und Lieferfähigkeit sind entscheidend. Die RENK Group hat sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen bereits frühzeitig eingestellt und konsequent die notwendige Geschwindigkeit aufgenommen. Damit sind wir bereits heute in der Lage, die erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen und unsere Systeme zuverlässig auszuliefern. Mit unserer leistungsfähigen Produktionsstruktur sind wir bestens dafür aufgestellt, unsere Kunden weltweit zuverlässig zu bedienen."

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte die RENK Group AG ihren Konzernumsatz um 19,8 % auf 1,37 Mrd. € (2024: 1,14 Mrd. €). Wesentlicher Wachstumstreiber war das Verteidigungsgeschäft, das um 24,0 % zulegte und damit für 74 % des Gesamtumsatzes (2024: 72 %) steht. Das bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional zum Umsatz um 21,7 % auf 230 Mio. € (2024: 189 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 16,9 % (2024: 16,6 %). Die positive Margenentwicklung spiegelt die zunehmende operative Skalierung und eine strikte Kostendisziplin wider.

Die Nachfragedynamik blieb mit einem Rekordauftragseingang von 1,57 Mrd. € (Geschäftsjahr 2024: 1,44 Mrd. €) ungebrochen hoch. Der Gesamtauftragsbestand erreichte zum 31. Dezember 2025 ein neues Allzeithoch von 6,68 Mrd. € (31. Dezember 2024: 4,96 Mrd. €). Die damit verbundene Book-to-Bill-Ratio im Geschäftsjahr 2025 belief sich trotz Auftragsverschiebung ins Geschäftsjahr 2026 in Höhe von ~200 Mio. € auf 1,2x (2024: 1,3x) und unterstreicht damit die weiterhin gute Visibilität des Geschäfts für die kommenden Quartale und Jahre.

Aufgrund der positiven Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres wird der Vorstand von RENK der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,58 € je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Steigerung der Dividende um 38 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 0,42 €) und einer Ausschüttungsquote von 40,9 %.

Verteidigungsgeschäft mit zweistelligem Wachstum

Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) wies im Geschäftsjahr 2025 mit einer Steigerung von 24,8 % im Vergleich zum Vorjahr erneut das größte Umsatzwachstum aller drei Segmente auf und erzielte einen Umsatz in Höhe von 872 Mio. € (2024: 699 Mio. €). Das bereinigte EBIT wuchs um 27,8 % auf 178 Mio. € (2024: 140 Mio. €). Die damit verbundene bereinigte EBIT-Marge betrug 20,4 % (2024: 20,0 %). Der Auftragseingang stieg im Geschäftsjahr 2025 um 11,3 % auf 1,13 Mrd. € (2024: 1,02 Mrd. €). Die Book-to-Bill-Ratio für das Segment VMS belief sich damit auf 1,3x (2024: 1,5x), obwohl sich ein großes Kampfpanzerprojekt für einen internationalen Kunden ins laufende Geschäftsjahr verschoben hat. In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung bei RENK America (RAM), mit einem Auftragseingang von über 550 Mio. US-Dollar. Auch das während des dritten Quartals am Hauptsitz in Augsburg implementierte modulare Produktionskonzept ist in vollem operativen Betrieb und trägt bereits zu ersten Effizienzgewinnen bei.

Das Segment Marine & Industry (M&I) verzeichnete ebenfalls ein deutliches Wachstum. Treiber dafür war das Marinegeschäft. Es konnte zudem die makroökonomisch bedingten Herausforderungen im Industriesektor ausgleichen, die von einer weltweit verhaltenen Nachfrage geprägt waren. Insgesamt stieg der Umsatz um 15,3 % auf 380 Mio. € (2024: 330 Mio. €). Das bereinigte EBIT stieg um 29,6 % auf 45 Mio. € (2024: 35 Mio. €), wobei ergebnisverbessernde Sondereffekte in niedriger einstelliger Millionenhöhe dazu beigetragen haben. Die damit verbundene bereinigte EBIT-Marge im Segment stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 11,9 % (2024: 10,6 %). Der Auftragseingang lag mit 327 Mio. € 6,3 % über dem Vorjahreswert (2024: 307 Mio. €). Die Book-to-Bill-Ratio im Segment lag bei 0,9x (2024: 0,9x).

Trotz eines sehr schwachen Industrieumfelds zeigte sich das Segment Slide Bearings im Geschäftsjahr 2025 resilient. Der Umsatz erhöhte sich um 2,5 % auf 128 Mio. € (2024: 125 Mio. €), wobei im Dezember 2025 das beste Umsatzergebnis in der Geschichte des Segments erzielt werden konnte. Das bereinigte EBIT stieg um 6,9 % auf 23 Mio. € (2024: 21 Mio. €). Damit konnte das Segment trotz des herausfordernden Marktumfelds die bereinigte EBIT-Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 17,9 % steigern (2024: 17,2 %). Der Auftragseingang verzeichnete einen leichten Rückgang um 4,8 % auf 126 Mio. € (2024: 133 Mio. €) und die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,0x (2024: 1,1x).

Ausblick auf 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht die RENK Group AG von einem anhaltenden profitablen Wachstumskurs aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen makro- und geopolitischen Gegebenheiten erwartet das Unternehmen für 2026 einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. € und ein bereinigtes EBIT im Bereich von 255 Mio. € bis 285 Mio. €.

"Wir haben im Geschäftsjahr 2025 erneut unter Beweis gestellt, dass wir Wachstum in nachhaltige Profitabilität übersetzen können und das obwohl wir Gegenwind durch unterschiedliche Themen wie z.B. US-Zölle, ein schwaches Industriegeschäft, Exportembargos und Wechselkurseffekte hatten. Die Aufnahme in den MDAX im März 2025 war einer von vielen Höhepunkten und hat unsere erfolgreiche Entwicklung am Kapitalmarkt eindrucksvoll unterstrichen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich zu verkünden, dass wir unseren Aktionären zur Hauptversammlung eine Dividende von 0,58 € je Aktie vorschlagen werden", so Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.

Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick

RENK Group AG 2025 2024 Veränderung (in %) Umsatz

1.366 1.141 +19,8 Bereinigtes EBIT

230 189 +21,7 Auftragseingang

1.571 1.442 +9,0

Segment-Kennzahlen (in Mio. €) auf einen Blick

Vehicle Mobility Solutions 2025 2024 Veränderung (in %) Umsatz

872 699 +24,8 Bereinigtes EBIT

178 140 +27,8 Auftragseingang

1.129 1.015 +11,3

Marine & Industry 2025 2024 Veränderung (in %) Umsatz

380 330 +15,3 Bereinigtes EBIT

45 35 +29,6 Auftragseingang

327 307 +6,3

Slide Bearings 2025 2024 Veränderung (in %) Umsatz

128 125 +2,5 Bereinigtes EBIT

23 21 +6,9 Auftragseingang

126 133 -4,8

