Zürich - 2026 diversifiziert die Schweizer Bevölkerung ihre Zahlungsgewohnheiten: Kreditkarten bleiben weiterhin beliebt (52%), aber ihre Nutzung geht zurück, während mobile Zahlungen einen Boom erleben (19%) und sich der Bargeldnutzung annähern (20%), was einen raschen Wandel hin zu mehr Komfort und Schnelligkeit zeigt. Das Vergleichsportal bonus.ch führte wieder seine jährliche Umfrage unter Kreditkartennutzern durch. Mehr als 2'000 Personen nahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab