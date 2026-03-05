Sissach - Der Transformatorenhersteller R&S hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn markant gesteigert. Gleichzeitig lag die operative Marge wegen der starken Umsatzexpansion unter dem Niveau von 2024. Das Unternehmen habe den operativen Gewinn nach einem starken vierten Quartal deutlich steigern können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der EBITDA belief sich auf 86,7 Millionen Franken nach 67,5 Millionen im Vorjahr, während die entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
