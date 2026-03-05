HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 42,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA habe die schwache Kursreaktion auf den Geschäftsbericht kompensiert, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend. Noch sei der Vergleich aber nicht ganz in trockenen Tüchern und auch die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall bleibe wichtig. Bray passte seine Ergebnisschätzungen an höhere Zinskosten für die Glyphosat-Rückstellungen an. Zudem berücksichtigte er damit die geänderte Rechnungslegung der Leverkusener mit einer neuen Definition des bereinigten Ergebnisses je Aktie (adjusted EPS)./rob/ag/bek



